Botafogo monitora atacante do Corinthians

Rio - O Botafogo segue atento ao mercado da bola e está acompanhando de perto a situação do atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians. O jogador de 25 anos tem vínculo com o clube paulista até dezembro e já pode assinar um pré-contrato. A informação foi divulgada pela ESPN.



Segundo o veículo, a intenção do Corinthians é renovar o contrato com Mosquito, que está nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. A extensão do vínculo chegou a estar encaminhada, mas o rompimento do atacante com o empresário Carlos Leite, com quem o Timão já havia se acertado, atrapalhou a negociação.



Caso queira avançar para tentar a contratação de Mosquito, o Botafogo terá concorrência pesada. O atacante também está na mira de clubes da MLS e do Japão.



Gustavo Mosquito está longe dos gramados desde outubro, quando sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito. Ele tem chances de ser relacionado para a partida do Corinthians contra o Coritiba, no próximo domingo (13), na Neo Química Arena.