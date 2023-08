Valentín Adamo diz que chegar ao Botafogo é 'salto' na carreira e revela conversa com Tiquinho Soares

Rio - Depois de Mateo Ponte, o Botafogo apresentou mais um reforço uruguaio. O atacante Valentín Adamo, de 21 anos, que pertencia ao River Plate (URU), chega para ser mais uma opção no setor ofensivo do time comandado pelo português Bruno Lage. Em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, o jogador destacou o salto em sua carreira e revelou conversa com o artilheiro Tiquinho Soares.

Adamo estava na segunda divisão do Uruguai emprestado ao Progreso, e vestirá a camisa 71 (em seu país, vestia a 17, e optou por inverter os números no Glorioso). Ele agradeceu a confiança depositada pelo estafe do Botafogo.

"Gostaria de agradecer ao Mazzuco (diretor de futebol) e a todos que confiaram em mim e no meu jogo. Venho de um lugar muito bonito, mas é um salto muito muito importante para mim, é o começo da minha carreira e venho para o maior clube do Brasil e um dos mais importantes da América do Sul. Encaro essa oportunidade com muita humildade e responsabilidade, venho para aprender e ajudar o clube", iniciou.

Ritmo de jogo não será um problema para Valentín Adamo, que estava em atividade e seguiu treinando enquanto negociava com o Botafogo. O atacante revelou breve conversa com Tiquinho Soares, e indicou que o artilheiro poderá servir de espelho.

"Terminei jogando o campeonato, tive uma semana livre, mas segui treinando porque sabia que poderia sair a oportunidade de vir para cá e tinha que estar preparado. Estou me adaptando bem, é uma mudança e como toda mudança tem seu processo de adaptação. Pude conversar com Tiquinho, perguntei como ele estava, me recebeu da melhor maneira. Espero que se recupere rapidamente, creio que poderei aprender muito com ele nas conversas e nos treinos", destacou.

Valentín Adamo assinou com o Botafogo até o fim de 2026 e custou 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão) por 80% de seus direitos econômicos. Ele exaltou a oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro e como a liga abre portas para a Europa.

"O Brasil é a melhor liga da América do Sul, tenho companheiros muito bons, o principal é o Tiquinho, venho para aprender, sou jovem, tenho tudo para aprender com ele, absorver e levar tudo a campo. O Brasil hoje em dia é a melhor janela para a Europa, espero ganhar muitas coisas com o Botafogo."