Botafogo espera receber quase R$ 80 milhões por transferências de Adryelson e Lucas Perri

Rio - O Botafogo encaminhou as vendas do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson para o Lyon. Ambos só vão assinar com o clube francês no ano que vem. O Alvinegro espera receber quase R$ 80 milhões pelas transferências dos seus titulares para a equipe que também é administrada por John Textor. As informações são do portal "GE".

O goleiro Lucas Perri, de 24 anos, seria negociado por algo em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) e o zagueiro Adryelson, de 25 anos, sairia por 6,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 35 milhões). Somados, seriam R$ 78 milhões para os cofres do clube carioca.

Os dois jogadores vem recebendo muitas sondagens do futebol europeu, uma permanência em 2024 parece cada vez mais improvável. Com isso, a ideia de John Textor é manter os dois jogadores na Eagle Football, cobrindo ofertas de outros clubes para levá-los ao Lyon. Porém, se surgirem outras propostas maiores, a situação poderá mudar.