Botafogo irá comemorar 119 anos de futebol com ações antes da partida contra o Internacional

Rio - Vivendo sua melhor fase nos últimos anos, o Botafogo, neste sábado (12), completa 119 anos de história do seu futebol e preparou uma série de ações para os torcedores antes da partida contra o Internacional, às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Com apoio da Brahma, empresa patrocinadora, o Glorioso fará até 40 minutos antes do jogo uma ação com dose dupla de cerveja. A parceira no evento levará o cantor Zeca Pagodinho, torcedor apaixonado do clube, para um brinde com os torcedores.

Além disso, o Botafogo também separou a data para iniciar a campanha de construção do "Museu Botafogo", desenvolvido em parceria com a MUDE Brasil. Os alvinegros poderão doar fundos e ganhar recompensas no projeto da inauguração do espaço, que vai valorizar toda a trajetória do Glorioso no futebol.

O programa de sócio-torcedor "Camisa 7" também fará uma ação para fomentar a campanha em busca dos 62 mil associados, que faz referências ao título carioca conquistado em 1962 com uma das maiores equipes da história do Botafogo. O Plano Glorioso, mais procurado pelos alvinegros por benefícios e ingressos gratuitos, ganhará nova remessa para cadastro.

O Botafogo também lançará uma coleção nova de camisas comemorativas dos 119 anos de futebol. Do lado de fora das arquibancadas, o grupo "Samba 7" agitará o setor Leste Inferior com show a partir das 19h. Uma hora antes do início da partida contra o Internacional, a Banda de Música do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil homenageará o clube e tocará o hino na pista de atletismo do Nilton Santos.