Sauer e Janderson devem ser titulares do Botafogo contra o Internacional

Rio - O Botafogo realizou nesta sexta-feira (11) seu último treino antes de pegar o Internacional, neste sábado (12), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em rodada que fecha o primeiro turno do Brasileirão. Nas atividades ao longo da semana, o técnico Bruno Lage trabalhou a equipe com Gustavo Sauer no lado direito de ataque e Janderson como substituto de Tiquinho Soares. A informação é do site "ge".

Com Sauer, a ideia de Lage é dar mais força ao meio-campo para Eduardo ter liberdade de chegar ao ataque e se aproximar do centroavante. Já a escalação de Janderson é para não mudar as características do time, já que tem estilo de jogo mais parecidas com a de Tiquinho Soares, com boa finalização e movimentação sem a bola. No entanto, a presença de Júnior Santos entre os titulares não está totalmente descartada.

Além do camisa 9, Bruno Lage também não contará com Marçal. O lateral recebeu terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e dará lugar a Hugo no duelo com o Inter.



A provável escalação do Botafogo tem Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Victor Sá e Janderson (Júnior Santos).

Atualmente, o Botafogo é o líder isolado do Brasileirão, com 47 pontos. O Glorioso tem 13 de vantagem em relação ao Flamengo, que aparece na segunda posição.