Botafogo encaminha contratação do centroavante Diego Costa

Rio - O Botafogo encaminhou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2023. O Alvinegro acertou com o centroavante Diego Costa, de 34 anos, que está sem clube desde junho. O jogador estava na mira do Vasco, mas as partes não chegaram a um acordo. A informação foi dada inicialmente pelo portal "Papo na Colina".

Diego Costa retorna ao futebol brasileiro após dois anos no futebol inglês. Em 2021, ele defendeu o Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. No Galo, marcou cinco gols em 19 jogos, e deixou o clube no ano passado para voltar a Europa. Ele estava no Wolverhampton, da Inglaterra, disputou 25 jogos e marcou apenas um gol.

O Botafogo buscou reforços para o ataque após a lesão de Tiquinho Soares. Destaque do time no ano, o camisa 9 sofreu uma lesão no ligamento colateral medial (LCM) do joelho esquerdo e ficará fora dos gramados por pelo menos cinco semanas. O argelino Islam Slimani foi oferecido e o nome agradou a diretoria, mas as conversas não avançaram.

Na Europa, Diego Costa se destacou com a camisa do Atlético de Madrid, da Espanha. Em duas passagens, ele soma 83 gols em 216 jogos. Com a camisa dos colchoneros, foi campeão do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, da Liga Europa e da Supercopa da Europa, além de duas vezes vice da Liga dos Campeões diante do rival Real Madrid.

Diego Costa também teve passagem marcante pelo Chelsea, da Inglaterra. Com a camisa dos Blues, fez 59 gols em 120 jogos, foi bicampeão do Campeonato Inglês e campeão da Copa da Liga Inglesa. O centroavante também teve passagens por clubes como os espanhóis Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano, além do português Braga.