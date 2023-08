Patrick de Paula, do Botafogo, dá novo passo na recuperação da lesão no joelho esquerdo

Rio - O volante Patrick de Paula deu um novo passo no processo de recuperação da grave lesão que sofreu no joelho esquerdo. Em vídeo publicado nas redes sociais, neste sábado, 12, é possível ver que ele já corre e realiza alguns trabalhos internos com bola. Confira abaixo:

"O processo é longo, árduo e de provação. Mas com foco, fé e muito trabalho voltarei ainda mais forte. Ainda faltam etapas, mas me sinto fortalecido a cada dia. Mesmo sem entrar em campo, tenho jogado como nunca pelo Botafogo", escreveu Patrick.

Na mesma postagem, ele também parabenizou o Botafogo, que completa 119 anos neste sábado, 12.

"Seguimos rumo aos objetivos! Feliz aniversário, Botafogo", escreveu o jogador.

Vale lembrar que Patrick teve um bom início de ano, mas sofreu lesões no ligamento lateral, no cruzado, nos dois meniscos e no côndilo femoral no joelho esquerdo na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, em Brasília, no dia 25 de fevereiro.



Dessa forma, precisou passar por cirurgia. Já no mês de junho, ele deixou de usar as muletas para andar. A tendência é de que Patrick volte a jogar em 2024.