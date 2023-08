Vídeo: Lucas Perri 'perde' a bola e sofre gol bizarro em Botafogo x Inter

Rio - Lucas Perri sofreu um gol inusitado durante o jogo entre Botafogo e Internacional, neste sábado, 12, no Estádio Nilton Santos. Aos 18 minutos, Maurício recebeu na área e finalizou forte. O goleiro fez a defesa, mas não só não conseguiu segurar a bola como também a perdeu de vista. O meio-campista do Colorado, então, aproveitou a confusão do arqueiro para pegar o rebote e balançar as redes do Glorioso. Veja como foi no vídeo abaixo:

Em tempo: Botafogo e Internacional medem forças pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o líder da competição e busca a vitória para chegar aos 47 pontos.