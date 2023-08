No dia do aniversário, Botafogo bate o Inter e iguala recorde no Brasileirão

Rio - A incrível campanha do Botafogo no Brasileirão segue a todo vapor. Neste sábado, 12, dia do aniversário do clube, o Alvinegro venceu o Internacional de virada por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do do campeonato. Maurício abriu o placar para o Colorado após uma falha de Lucas Perri, mas o Glorioso promoveu um ritmo intenso na etapa complementar e construiu a virada com gols de Victor Sá, Nicólas Hernández (contra) e Luis Henrique.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 47 pontos. Dessa forma, igualou a pontuação do Corinthians de 2017 - a maior do primeiro turno desde que o sistema de pontos corridos com 20 clubes foi instituído, em 2006. O Alvinegro Carioca tem uma vitória a mais relação ao Timão daquele ano.

Agora, o Botafogo vira a chave para a 20ª rodada do campeonato. O time de Bruno Lage volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o São Paulo no Morumbi.

O JOGO

Botafogo e Internacional protagonizaram uma etapa inicial animada no Estádio Nilton Santos. Nos primeiros 20 minutos, as duas equipes apresentaram as credenciais e criaram chances claras de gol. Nesse cenário, o Colorado aproveitou um vacilo alvinegro para abrir o placar.

Aos 18, Maurício recebeu na área e finalizou forte. Perri fez a defesa, mas não só não conseguiu segurar a bola como também a perdeu de vista. O meio-campista, então, aproveitou a confusão do goleiro botafoguense para pegar o rebote e balançar as redes do Glorioso.

Depois disso, o Botafogo, que vinha com menos posse de bola, foi para o ataque em busca do empate. Assim, o time de Bruno Lage teve duas boas oportunidades de deixar tudo igual no marcador, mas o goleiro Rochet brilhou e segurou a vitória parcial do Inter.

No retorno do intervalo, o Alvinegro promoveu um ritmo intenso, sufocou o Colorado e virou o confronto em menos de 15 minutos. Aos 10, Janderson descolou uma ótima enfiada de bola para Luis Henrique, que cruzou rasteiro na medida para Victor Sá finalizar forte. A bola passou por baixo das pernas de Rochet e entrou.

Já aos 14, Hugo partiu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Janderson dividiu com Nicólas Hernández, e o zagueiro do Inter mandou sem querer contra a própria meta.

Após a virada, o Botafogo seguiu melhor em campo e ampliou a vantagem numa bela jogada de contra-ataque. Di Plácido correu pelo lado direito e Janderson puxou a marcação do Internacional para dentro. Assim, o lateral tocou para Eduardo, que estava livre de marcação. O camisa 33, por sua vez, ajeitou para Luis Henrique bater colocado para selar a vitória alvinegra no Estádio Nilton Santos.

Na reta final de partida, o Inter chegou a descontar com Pedro Henrique, depois de uma saída errada do gol de Lucas Perri, mas o jogador estava em posição de impedimento. Assim, o lance foi anulado após revisão do VAR.



FICHA TÉCNICA

Botafogo x Internacional



Data e Hora: 12/08/2023, às 21h

Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Adryelson, Janderson e Philipe Sampaio (BOT) / Rochet, Gabriel e Mercado (INT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Maurício (0-1) (18'/1ºT) / Victor Sá (1-1) (10'/2ºT) / Janderson (2-1) (14'/2ºT) / Luis Henrique (3-1) (28'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Lucas Perr; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Júnior Santos, 47'/2ºT) e Lucas Fernandes (Luis Henrique, Intervalo); Gustavo Sauer (Janderson, Intervalo), Victor Sá (Danilo Barbosa, 29'/2ºT) e Eduardo (Philipe Sampaio, 51'/2ºT).

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz (Bruno Henrique, 18'/2ºT) e Maurício (Nicólas Hernández, 13'/2ºT); Wanderson (Pedro Henrique, 18'/2ºT), Alan Patrick e Enner Valencia.