Eduardo analisa partida do Botafogo contra o Inter e dedica vitória à torcida

Rio - Eduardo analisou a vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Internacional , neste sábado, 12, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista pós-jogo ao "Sportv", ele ressaltou a mudança do Alvinegro no segundo tempo e afirmou que o time quis a virada desde quando sofreu o gol do Colorado.