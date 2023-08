Perri diz que não faz ideia do que aconteceu no gol do Inter, agradece apoio e celebra vitória do Botafogo

Rio - O goleiro Lucas Perri falou sobre o lance do gol bizarro que sofreu na vitória do Botafogo sobre o Internacional por 3 a 1, neste sábado, 12, no Estádio Nilton Santos. Ele admitiu que ainda não sabe o que aconteceu e destrinchou a situação. Além disso, ele agradeceu à torcida, aos jogadores e à comissão técnica pelo apoio que recebeu após o tento colorado e comemorou o triunfo do Alvinegro.





"Sinceramente, preciso ver o replay, porque eu não faço ideia do que aconteceu. A minha impressão foi de que eu tinha defendido e ela passou por debaixo das minhas pernas. Quando virei para trás para ver o gol que eu teria tomado, não achei a bola. Quando me virei, gol de novo. Foi uma infelicidade minha. Só tenho que agradecer à torcida pelo apoio que me deram, aos jogadores pelo apoio que me deram, à comissão também", disse Perri, ao Sportv.

"E pelo tanto que a gente correu e pelo que a torcida gritou para gente virar esse jogo, vou lembrar desse jogo com muito carinho. Teria tudo para lembrar como um dia muito triste da minha vida, mas vou lembrar como um dos momentos de maior emoção que vivi aqui dentro do Botafogo", completou.

O lance aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo. Maurício recebeu na área e finalizou forte. O goleiro fez a defesa, mas não só não conseguiu segurar a bola como também a perdeu de vista. O meio-campista do Colorado, então, aproveitou a confusão do arqueiro para pegar o rebote e balançar as redes do Glorioso.

BOTAFOGO EMBALADO

Com o resultado desta noite, o Botafogo não só manteve o 100% de aproveitamento no Estádio Nilton Santos como também igualou o recorde do Corinthians de 2017. Agora, os dois times são os únicos a chegarem aos 47 pontos ao fim do primeiro turno do Brasileirão desde que o sistema de pontos corridos com 20 clubes foi instituído, em 2006.

"A gente vai trabalhar como a gente sempre vem trabalhando. Esses 19 jogos foram a base de muito trabalho, muita entrega. Isso vai continuar. Não tem nada ganho, a gente está trabalhando muito. Temos consciência da oportunidade que temos, e vamos fazer o nosso máximo para ganhar esse título", destacou Perri.