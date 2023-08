Bruno Lage conta que fez uma 'pressão enorme' para Diego Costa chegar ao Botafogo: 'Vem para ajudar'

Rio - A contratação de Diego Costa foi um dos temas da entrevista coletiva Bruno Lage, na noite do último sábado, 12, após a vitória do Botafogo sobre o Internacional por 3 a 1. Nesse sentido, o técnico revelou que fez uma "pressão enorme" para que o atacante chegasse e também o elogiou. Os dois, vale lembrar, se conhecem, já que trabalharam juntos no Wolverhampton, da Inglaterra.

"Não conversei com ele, mas fiz uma pressão enorme para ele vir (risos). Eu parecia o Tiquinho e o Eduardo a pressionar. O que era importante era todos estarmos confortáveis com a vinda do Diego, e estamos. É um homem de fé, um homem de união e vem para ajudar. Eu o conheço muito bem, vem para ajudar. Vem com espírito enorme de se juntar a esta equipe, tem espírito enorme de dar conselhos aos mais jovens. O André (Mazzuco, diretor de futebol) juntamente com o Alessandro (Brito, head de scout) fizeram um trabalho fantástico ao trazer um homem e um jogador que vai nos ajudar a ser cada vez melhor", disse Bruno Lage.

Diego Costa estava livre no mercado justamente após deixar o Wolverhampton, ao fim da temporada 2022/23. Ele firmou contrato válido até o fim do ano e desembarcará no Rio de Janeiro nos próximos dias.

"Fala, família botafoguense. Muito feliz em ter sido escolhido para fazer parte da família. Um abraço, nos vemos em breve", disse Diego Costa, em vídeo publicado pelo Alvinegro nas redes sociais.