Clube inglês avalia fazer oferta de R$ 93,5 milhões por atacante do Botafogo

Rio - O Nottingham Forest tentou a contratação de Matheus Nascimento no mês passado, porém, o clube inglês não pretende desistir do atacante do Botafogo. De acordo com informações do jorna "The Sun", o bicampeão europeu poderá fazer uma proposta de 15 milhões de libras (R$ 93,5 milhões na atual cotação) pelo jovem.

Em julho, o Alvinegro recusou uma oferta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões) do próprio Nottingham Forest por Matheus Nascimento. Apesar do interesse, a publicação afirma que o jovem alvinegro está mais parto do Crystal Palace, clube administrado por John Textor.

Na semana passada, Matheus Nascimento viajou para estruturas do clube inglês e do Lyon, que fazem parte do grupo esportivo administrado pelo norte-americano. John Textor poderá fazer com o jovem, o que já fez com o Jeffinho, hoje no clube francês, e o que deverá fazer com Lucas Perri e Adryelson, que são titulares do Botafogo, mas devem ser comprados pelo Lyon em 2024.