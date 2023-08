Líder isolado, Botafogo tem 90% de chances de conquistar a Série A

Rio - Líder do Brasileiro com 14 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Botafogo fechou o primeiro turno com 90% de chances de conquistar o título que não vem desde 1995. De acordo com os cálculos do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Além do Alvinegro, mais seis clubes ainda alimentam esperança. Flamengo e Fluminense aparecem com 2% e 1%, respectivamente. O Bragantino, o Palmeiras e o Grêmio também tem 2%, enquanto o Athletico-PR tem 1%.

O Alvinegro fez uma campanha muito acima da média no primeiro turno da Série A. Ao terminar as primeiras 19 rodadas com 47 pontos, o Botafogo alcançou uma marca inédita na história da competição.