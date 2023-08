Luis Henrique compartilha promessa a Tiquinho Soares: 'Vai descansar que eu vou correr por você'

Rio - Autor de um dos gols da vitória de 3 a 1 do Botafogo sobre o Internacional, no último sábado (12), no Nilton Santos, o atacante Luis Henrique revelou que fez promessas a Tiquinho Soares e Lucas Perri. Em relação ao centroavante titular do Alvinegro, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, Luis afirmou que correria por ele durante sua recuperação.

"Falei com o Tiquinho Soares. Quando o encontrei no aeroporto, estava voltando, triste, falei: 'vai descansar, que eu vou correr por você. Não só eu, como todo mundo aqui'", afirmou.

O ponta também revelou a promessa que fez com Lucas Perri. Luis Henrique afirmou que motivou o goleiro do Botafogo, após a falha cometida no gol de Maurício, do Internacional, e garantiu que entraria na partida e marcaria.

"No intervalo, o Perri estava triste e falei que ia entrar e marcar um gol para comemorar com ele. Depois ele me agradeceu muito, mas não tem o que agradecer. Ele já salvou a gente várias vezes", declarou.



Luis Henrique e o Botafogo voltam a entrar em campo no próximo sábado (19), quando o Glorioso vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.