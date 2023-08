Botafogo anuncia parceria para leiloar camisas utilizadas pelos jogadores

Rio - O Botafogo anunciou parceria com a "MatchWornShirt", empresa renomada no segmento de leilões de camisas na internet, para leiloar uniformes utilizados e autografados por jogadores. O contrato entre as partes prevê que os leilões das peças sejam feitos em cinco jogos até maio de 2024.

O primeiro já foi lançado e conta com as 23 camisas dos jogadores relacionados na vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tal iniciativa já havia sido tomada pelo Botafogo em 2022, quando o clube leiloou os uniformes usados na partida contra o Crystal Palace, na excursão do futebol alvinegro para Londres. O amistoso entre os irmão da Eagle Football, dirigidos por John Textor, terminou empatado em 0 a 0 no Selhurst Park, casa da equipe inglesa.



A MatchWornShirt (MWS) é uma empresa especializada em leilões de camisas de futebol usadas e autografadas, com o objetivo de engajar fãs e arrecadar fundos para instituições de caridade. Com um alcance global e uma ampla rede de clubes parceiros, a MWS oferece aos torcedores a oportunidade de ter em suas mãos itens valiosos do futebol e contribuir para causas sociais.