Valentín Adamo aparece no BID da CBF e pode fazer sua estreia pelo Botafogo

Rio - Anunciado e apresentado oficialmente pelo Botafogo na última semana, o atacante uruguaio Valentín Adamo, de 21 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (14). Ele assinou contrato até o fim de 2026.

Desta forma, Adamo, que já treina com o elenco no CT Espaço Lonier, fica à disposição do técnico Bruno Lage para o duelo do próximo sábado (19), contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 20ª rodada, a primeira do returno do Brasileirão.

O jovem uruguaio vira opção no setor ofensivo em meio à ausência do artilheiro Tiquinho Soares, ainda em tratamento pro uma leão ligamentar no joelho esquerdo. Outro recém-contratado, Diego Costa ainda carece de regularização no sistema da CBF.