Botafogo já supera quatro campanhas que fez no Brasileirão

Com a melhor campanha de turno na história do Brasileirão desde 2006, quando passaram a ser 20 clubes, o Botafogoe dá um passo enorme para o título. Um desempenho tão avassalador que, em apenas 19 rodadas, já supera quatro campanhas que o Glorioso fez ao longo desses anos.

A pontuação atual é quase o dobro em comparação com a de 2020, quando o Botafogo foi rebaixado com apenas 27 pontos somados em 38 rodadas. Na outra queda nos pontos corridos, em 2014, foram apenas 34 pontos.



Em 2019, o Glorioso também não fez bom Brasileirão e somou apenas 43, brigando contra a queda até o fim do campeonato. Já em 2009, também foram somados 47 pontos, mas com 11 vitórias naquela época, contra 15 da campanha atual.



Botafogo perto de superar melhor campanha



Com 93% de chance de conquistar o Brasileirão, segundo o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Botafogo tem tudo para fazer com muita sobra a sua maior pontuação. Restam apenas 14 pontos para igualar a campanha de 2013, quando ficou em terceiro lugar.



E se mantiver o aproveitamento do turno, que foi de 82%, a equipe comandada por Bruno Lage conseguirá a melhor campanha da história do Brasileirão por pontos corridos, que atualmente pertence ao Flamengo de 2019, que fez 90 pontos em 38 jogos (78,9%).