Victor Sá não vê Botafogo pressionado para manter alto aproveitamento

15 vitórias em 19 jogos, com apenas duas derrotas, o Com desempenho recorde no primeiro turno, quando somou 47 pontos e conquistou, com apenas duas derrotas, o Botafogo lidera o Brasileirão com folga de 13 pontos. Com isso, a expectativa do torcedor pelo título está lá no alto, o que pode aumentar a cobrança para que o time mantenha o nível. Victor Sá garante que isso não será problema.

"Não podemos levar isso como uma pressão. Encaramos como uma boa consequência do nosso trabalho e sabemos que precisamos manter a pegada firme, seguir em busca das vitórias para que possamos alcançar os nossos objetivos no final da temporada", disse o atacante em entrevista à Rádio Itatiaia.



Contratado em março de 2022, Victor Sá pegou o início da reformulação do elenco do Botafogo com a SAF e, agora, tem a primeira chance real de ser campeão.



"O meu maior sonho no momento é poder conquistar títulos com a camisa do Botafogo e deixar o nome marcado na história do clube", afirmou o jogador, que também exaltou a força do elenco alvinegro:



"Todo o grupo trabalha muito, porque a oportunidade pode surgir a qualquer momento e estarmos prontos. Então, no dia a dia, trabalhamos muito, todo o grupo está bem focado e preparado".