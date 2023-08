Ex-Botafogo, Lucas Piazon pode deixar o Braga em meio à sondagens

Rio - Devolvido pelo Botafogo no fim de junho após o término do período de empréstimo, o meia Lucas Piazon recebeu sondagens e não deve permanecer no Braga, de Portugal, com quem tem contrato até o fim da temporada 2024/2025. As informações são do "iG Esporte".

Desde que retornou ao clube português, Piazon não foi relacionado para nenhum dos jogos oficiais no começo da temporada europeia, contra TSC (SRB), pela fase qualificatória da Liga dos Campeões, e Famalicão, pelo Campeonato Português.

Lucas Piazon já iniciou conversas com a diretoria do Braga para decidir sobre seu futuro. O meia foi um dos primeiros reforços da SAF do Botafogo, no início de 2022, mas deixou o Glorioso sem deixar saudades.

Em sua passagem, foram dois gols marcados e três assistências em 33 jogos. O Alvinegro tinha cláusula que envolvia opção de compra pelo valor de 1,8 milhão de euros (R$ 9,8 milhões na cotação atual), mas optou por não exercer.