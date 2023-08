Diego Costa faz primeiro treinamento pelo Botafogo e será apresentado nesta quarta

Rio - Novo reforço do Botafogo, o atacante Diego Costa fez seu primeiros treinamento pelo clube nesta terça-feira (15). No Espaço Lonier, o jogador com passagens pela seleção da Espanha se encontrou com Tiquinho Soares e Bruno Lage, que foi seu treinador no Wolverhampton.

A atividade desta terça ficou direcionada apenas ao recondicionamento físico. Diego Costa não entra em campo desde 20 de maio, e foca agora em recuperar seu ritmo de jogo. Ele será apresentado pelo Botafogo no Estádio Nilton Santos nesta quarta-feira (16), às 16h15.

A presença do atacante na partida contra o São Paulo, no sábado (19) além de não estar confirmada pelo aspecto físico, também pode não acontecer pelo fator burocrático. O nome de Diego Costa ainda não consta BID da CBF e, para poder ser relacionado contra o Tricolor Paulista, deve ser regularizado até sexta-feira (18).