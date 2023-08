Di Plácido sonha com retorno à seleção argentina e celebra boa campanha do Botafogo: 'Clube maravilhoso'

Rio - Vivendo grande momento e sendo um dos destaques do Botafogo nos últimos jogos, o lateral-direito Leonel Di Plácido não escondeu o sonho de voltar a vestir a camisa da seleção argentina. O jogador, que é titular na posição desde a lesão de Rafael, concedeu entrevista ao diário "Olé" e escancarou confiança.

Di Placido só tem uma convocação para a Argentina, em 2018, para os amistosos contra Guatemala e Estados Unidos, na primeira lista da atual comissão técnica da seleção, comandada por Lionel Scaloni. Aos 29 anos, o jogador, que pertence ao Lanús (ARG), espera receber outra oportunidade.

"Em algum momento espero que chegue essa oportunidade. Estou preparado e com vontade. Estou jogando numa liga muito difícil e estar me destacando no líder do Brasil, sendo titular, me dá essa confiança para pensar que posso estar à altura se (Lionel) Scaloni (técnico da Argentina) me chamar", disse.

O lateral tem um gol marcado em 35 jogos pelo Glorioso em 2023 e também contribuiu com cinco assistências, sendo esse o maior número de sua carreira. Temporada especial no aspecto individual, mas também para o clube, que lidera o Brasileirão e vê de perto as chances de conquistar o tricampeonato.

"Estou me sentindo muito bem, desfrutando de um clube maravilhoso tanto em infraestrutura como em qualidade humana. É muito bonito esse momento que atravessamos como líderes do Brasileirão. Conseguimos abrir uma boa vantagem, mas estamos mirando muito além disso. Buscamos jogo a jogo, dando pequenos passos até o grande objetivo", celebrou.