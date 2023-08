Ídolo do Botafogo dá dicas para Diego Costa ter passagem de sucesso

Rio - Artilheiro, ídolo e herói do título do Botafogo em 1995 na final contra o Santos, o ex-jogador Túlio Maravilha deu o caminho a ser seguido para Diego Costa, novo reforço do Glorioso para a sequência da temporada. Para o eterno camisa 7 do clube, se o centroavante fizer metade do que tem feito Tiquinho Soares, maior goleador do Brasileirão, terá uma boa passagem.

"O conselho que eu dou para ele é que ele se adapte, faça o seu futebol, que eu tenho certeza que os companheiros vão fazer de tudo para poder ajudá-lo e ele ser importante nesta campanha rumo ao título. Não fugir das características. É presença de área. Basta fazer 50% do que o Tiquinho está fazendo que está bom demais", disse o ex-jogador, em um jogo beneficente em Teresina.

Diego Costa e Tiquinho Soares se encontrando no CT Lonier Vitor Silva / Botafogo

Túlio Maravilha também aproveitou para exaltar a diretoria do clube, que logo achou um substituto para Tiquinho, que tem previsão de retorno para o próximo mês devido à uma lesão no joelho esquerdo.

"Parabenizar a diretoria, que não dormiu, mesmo com a contusão do Tiquinho Soares. Vai ficar cinco semanas de fora. Contratou, repôs, com uma peça do mesmo nível, do mesmo tamanho, que é o Diego Costa. Jogador consagrado, campeão na Europa, campeão brasileiro pelo Atlético-MG, tem essa experiência."

Novo reforço do Botafogo, Diego Costa já conheceu as instalações do CT Espaço Lonier, passou por exames médicos e realizou as primeiras atividades com os novos companheiros de elenco.