Gustavo Sauer se despede do Botafogo, e Segovinha assume a camisa 10: 'É uma honra'

Rio - Com a saída de Gustavo Sauer para o futebol turco , Segovinha se tornou o novo camisa 10 do Botafogo. O anúncio veio nesta quarta-feira, 16, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do Alvinegro com os dois jogadores. Nele, Sauer se despede do clube e avisa que o número estará em boas mãos. Em seguida, aparece o atacante, já vestido com a 10.