Formador e amigo pessoal de Tiquinho revela que artilheiro seria chamado para a Seleção: 'Contusão impediu'

Rio - Artilheiro do Botafogo em 2023, o atacante Tiquinho Soares é um dos principais destaques do Alvinegro na campanha histórica do time, que lidera o Campeonato Brasileiro com 13 pontos de vantagem para o Palmeiras, atual segundo colocado.

lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo vai tirar o jogador dos gramados por cerca de um mês e o impedirá de ser chamado na próxima lista do técnico Fernando Diniz. Foi o que revelou Josivaldo Alves, formador e amigo pessoal do jogador, ao portal "ge". Chamando atenção por suas grandes atuações, o camisa 9 do Glorioso seria convocado para a seleção brasileira, mas avai tirar o jogador dos gramados por cerca de um mês e o impedirá de ser chamado na próxima lista do técnico Fernando Diniz. Foi o que revelou Josivaldo Alves, formador e amigo pessoal do jogador, ao portal "ge".

"O Tiquinho seria convocado agora. Mas, a contusão impediu. Ele seria convocado. Era informação que a gente já tinha. Ele vem fazendo um grande ano e está claro que deve ter proposta ainda", contou o também presidente do CSP, da Paraíba, clube que revelou o atacante.

Ainda segundo Josivaldo, existe a possibilidade de chegar uma proposta do futebol árabe por Tiquinho.

"Ia ter uma proposta forte da Arábia já nessa janela. Ao fim da temporada ele pode ir para qualquer lugar, vai depender do Botafogo", comentou o amigo que completou falando sobre a possibilidade de renovação com o Glorioso.

"Ainda não está tendo conversa de renovação com o Botafogo. Ainda tem mais de um ano de contrato. Ainda não estamos falando disso, não. A ideia é ouvir o que tem, analisar e definir", concluiu.