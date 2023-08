Botafogo faz melhor campanha da história do primeiro turno e dispara na briga pelo título

Rio - O Botafogo foi o protagonista do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Melhor mandante, melhor visitante, além de dono do melhor ataque e defesa, o Alvinegro disparou na corrida pelo título e abriu uma grande vantagem para os rivais. Com 47 pontos conquistados, o Glorioso igualou a pontuação do Corinthians em 2017, mas superou em vitórias e é dono da melhor campanha da história de um turno.

O principal destaque foi a mudança de desempenho do time como mandante. No ano passado, o Botafogo foi um dos três piores mandantes, mas neste ano teve 100% de aproveitamento jogando diante da própria torcida no Nilton Santos. O Alvinegro venceu todos os 10 jogos disputados em casa, com 23 gols marcados e apenas três sofridos.

Somente com a campanha em casa, o Botafogo soma quase a mesma pontuação do vice-líder Palmeiras, que tem 34. Já como visitante, a campanha continua com alto aproveitamento, assim como no ano passado, quando foi o terceiro melhor. Em 2023, venceu cinco dos nove jogos fora de casa, além de dois empates e duas derrotas (aproveitamento de 63%).

Além dos destaques coletivos, o Botafogo também possui destaques individuais. O goleiro Lucas Perri, o zagueiro Adryelson, o volante Tchê Tchê, o meia Eduardo e o centroavante Tiquinho Soares foram os pilares do time. O camisa 9, inclusive, é o artilheiro do Brasileirão 13 gols, cinco na frente do segundo maior goleador (Vitor Roque e Deyverson).

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (19), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi. O líder abre o segundo turno e tenta repetir a mesma pegada da primeira metade do campeonato para seguir correndo a passos largos rumo a conquista do tricampeonato brasileiro de sua história.