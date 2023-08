Sauer explica saída do Botafogo e afirma: 'Se o futuro permitir, em breve estaremos juntos novamente'

Rio - Nesta quarta-feira, 16, por meio das redes sociais, Gustavo Sauer se despediu do Botafogo. Na publicação, o meia-atacante explicou por que decidiu aceitar a proposta do Rizespor, da Turquia, e deixou as portas abertas para um possível retorno no futuro.

"Foram quase 50 jogos, gols e assistências. Apesar da minha saída hoje, tive a certeza que acertei em jogar no Glorioso. Sinto que preciso de novos desafios na carreira. Estou indo por empréstimo e, se o futuro permitir, em breve estaremos juntos novamente. Agradeço a todos que acreditaram em mim. Estarei de longe, mas torcendo demais pela conquista do Brasileirão e da Sul-Americana. Obrigado, Botafogo", disse Sauer.

O contrato por empréstimo com o Rizespor é válido até o meio de 2024. Há uma opção de compra caso o clube turco deseje contar com o jogador em definitivo.

PASSAGEM PELO BOTAFOGO

Contratado no início de 2022 junto ao Boavista, de Portugal, Sauer chegou com grande expectativa, mas enfrentou momentos difíceis com lesões graves em seu primeiro ano pelo Glorioso. Na atual temporada, ele ganhou minutagem com Luís Castro e Bruno Lage, porém, ainda assim, não conseguiu corresponder ao investimento de aproximadamente R$ 10 milhões.

Pelo Glorioso, foram 38 partidas disputadas, sete gols marcados e quatro assistências. Recentemente, Sauer foi o destaque da vitória do Botafogo por 4 a 1 sobre o Coritiba, pela 17ª rodada do Brasileirão, marcando duas veze no Estádio Nilton Santos.

'EFEITO DOMINÓ' NAS CAMISAS