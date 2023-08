Lucas Perrí elogia parceria com Adryelson e cita desejo de atuar na Europa: 'É importante'

Rio - Lucas Perrí, de 25 anos, tem sido um dos destaques do Botafogo no Brasileiro. Ao lado de Adryelson e de Victor Cuesta eles são líderes de uma defesa que sofreu apenas 11 gols em 19 jogos. O goleiro comentou a parceria que tem com o ex-zagueiro do Sport, que já atuou junto com ele no futebol europeu.

"Fomos campeões juntos em Toulon, assim que cheguei já nos aproximamos. Além do jogador que ele é, como pessoa é nota mil", afirmou em entrevista ao portal "Lance".

Lucas Perrí e Adryelson devem postergar a parceira no Lyon, após o fim do Brasileiro. A tendência é que o Botafogo os negocie com a equipe, que também é administrada por John Textor. Apesar de admitir o desejo de atuar no futebol europeu, Lucas deixou claro que sua cabeça é no Botafogo.

"Hoje no momento meu sonho é ajudar o Botafogo. Estou aproveitando muito esse ano, maravilhoso, e não temos controle do futuro. É importante para todos os jogadores estar na Europa, com certeza, mas o que estou vivendo no Botafogo é muito especial e estou aproveitando isso", disse.