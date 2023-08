Com condicionamento físico invejável, Diego Costa pode fazer estreia neste sábado

Rio - Reforço apresentado pelo Botafogo, nesta semana, o atacante Diego Costa, de 34 anos, pode fazer sua estreia pelo Alvinegro neste sábado contra o São Paulo. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o centroavante impressionou pelo condicionamento físico invejável e já poderá ser relacionado por Bruno Lage.

O atacante vinha realizando trabalho de condicionamento físico, antes de ser anunciado pelo Botafogo. No entanto, Diego Costa não entra em campo desde o último dia 20 de maio, quando defendeu o Wolverhampton em partida do Campeonato Inglês contra o Everton.

"Eu estava treinando em Madri, fazendo academia e correndo bastante. Mas não tem nada a ver com o trabalho de campo, com bola, com o trabalho pessoal. Estou bem fisicamente, lógico que tem tempo de campo para ver como me encontro. Fiz meu primeiro treino com bola em uma transição, e nos próximos dias vamos decidir o melhor", afirmou o atacante na sua apresentação.

Diego Costa foi contratado pelo Botafogo para ser uma opção a Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileiro, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, e ficará sem atuar por algumas semanas.