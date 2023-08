Botafogo oficializa o empréstimo de Gustavo Sauer a clube turco

O Botafogo anunciou de forma oficial nesta sexta-feira (18) a saída por empréstimo do ponta Gustavo Sauer ao Rizespor, da Turquia. O vínculo do ex-camisa 10 do Alvinegro, de 30 anos, com o clube turco será válido até fim de junho de 2024.

O Botafogo sacramentou o empréstimo do atleta Gustavo Sauer junto ao Rizespor, da Turquia. O vínculo será válido até o final de junho de 2024. O Botafogo deseja sorte ao jogador em seu novo desafio profissional. pic.twitter.com/rkVb9CoZDh — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2023 Revelado pelo Joinville e com passagens por clubes europeus, Gustavo Sauer foi contratado pelo Botafogo na última temporada junto ao Boavista, de Portugal, por cerca de R$ 10 milhões. Entre altos e baixos, o jogador fez 38 partidas com a camisa do Alvinegro, marcou sete gols e deu quatro assistências.