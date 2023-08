Rafael detona ausência de jogadores do Botafogo em convocação da seleção brasileira

Rio - O treinador interino da seleção brasileira, Fernando Diniz, anunciou nesta sexta-feira (18) a lista de convocados para os primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os nomes, entretanto, não agradaram a todos. Nas redes sociais, o lateral-direito Rafael, do Botafogo, criticou a ausência de jogadores do líder do Campeonato Brasileiro.

"Eu queria entender como valoriza o Campeonato Brasileiro quando o time que está com 13 pontos de diferença não tem nenhum jogador convocado?", questionou Rafael.

Nomes como o do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson eram esperados para serem chamados por Fernando Diniz para os jogos contra a Bolívia e Peru. Entretanto, o treinador preferiu outros jogadores, como o de Bento, do Athletico-PR, e Nino, treinado pelo comandante da Seleção no Fluminense.

A estreia de Fernando Diniz pela seleção brasileira será no dia 8 de setembro, contra a Bolívia, em Manaus, pela primeira rodada das Eliminatórias. Dois dias depois, a equipe pentacampeão irá encarar o Peru, fora de casa, pela rodada seguinte.