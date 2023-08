São Paulo deve ter James Rodríguez no time titular para partida contra o Botafogo

São Paulo - Após garantir a vaga na final da Copa do Brasil, que será contra o Flamengo, o elenco do São Paulo se reapresentou para finalizar a preparação para o duelo com o Botafogo, neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido ao desgaste do clássico contra o Corinthians, a expectativa é de que o time paulista tenha escalação titular considerada mista, com o colombiano James Rodríguez ganhando oportunidade.

James estreou no domingo passado, contra o Flamengo, no Maracanã, e atuou em parte do segundo tempo. Assim como ele, Luciano, que se recuperava de dores na panturrilha, também deve ser titular contra o Glorioso líder do Brasileirão. As informações são do site "ge".

O São Paulo, no entanto, terá os desfalques de Alan Franco, Rodrigo Nestor e Wellington Rato, além do técnico Dorival Júnior. Todos eles cumprem suspensão na rodada.

Poupando alguns jogadores, que viajarão rumo a Quito para a partida contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, o São Paulo deve ir a campo contra o Botafogo com: Rafael; Nathan, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan.