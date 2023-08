Botafogo mantém cautela com Gabriel Pires, que faz trabalho de recondicionamento físico

Rio - Logo após divulgar a lista de jogadores relacionados para a partida contra o São Paulo, no Morumbi, neste sábado (19), às 16h (de Brasília), o Botafogo deu explicações sobre a situação do meia Gabriel Pires e revelou que o jogador não viajou para poder seguir com o trabalho de recuperação física após grave lesão na panturrilha.

Gabriel Pires está fora de combate desde o dia 20/5, na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela 7ª rodada do Brasileirão. Desde então, contando jogos de Copa do Brasil e Sul-Americana, foram 20 compromissos sem um dos pilares técnicos do elenco agora comandado por Bruno Lage.

O jogador chegou a se recuperar, foi reintegrado ao grupo, mas sentiu novamente um desconforto e voltou ao departamento médico. Nesta semana, Gabriel foi a campo no CT Espaço Lonier e treinou com 100% de carga, sem diferença para o restante do grupo. Ele já está à disposição.