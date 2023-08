Marçal acalma torcida do Botafogo após dores na panturrilha: 'Nada grave'

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo e capitão do time, Marçal causou apreensão na torcida ao deixar o jogo contra o São Paulo, no último sábado, no Morumbi, ainda no primeiro tempo, com dores na panturrilha esquerda. No entanto, após a partida, o camisa 21 tranquilizou os alvinegros.

"Estou bem, nada grave, não", disse o lateral-esquerdo na saída do estádio.

Marçal foi substituído por Hugo e passou por rápida avaliação da equipe médica do Botafogo, ainda no Morumbi. O jogador ainda será reavaliado no Rio, mas o clube acredita que não seja uma lesão que cause maiores preocupações.

Com o empate sem gols contra o São Paulo, o Botafogo viu sua vantagem na liderança do Brasileirão cair para 11 pontos. Agora, o time terá que virar a chave para voltar a campo na próxima quarta (23), às 19h, contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, no Estádio Nilton Santos.