Botafogo mantém 90% de chances de conquistar o título da Série A

Rio - Apesar do empate contra o São Paulo, no último sábado, o Botafogo manteve os 90% de chances de ser campeão do Brasileiro. O Alvinegro lidera a competição com 11 pontos de vantagem para o Palmeiras, que está em segundo. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia, e expostos no portal "Infobola".

Em segundo lugar, o Verdão aparece com 5% de possibilidades de chances. O Flamengo, que vem em terceiro manteve os 2% da última rodada, e o Fluminense, em quarto, tem apenas 1% de possibilidades.

O Bragantino e o Grêmio também alimentam esperanças de títulos. Ambos contam com apenas 1% de chances de conquistar o Brasileiro.