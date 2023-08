Zagueiro do Botafogo é líder em ações defensivas e cortes do Brasileirão

Rio - Adryelson faz ano espetacular ao lado de Víctor Cuesta na zaga do Botafogo. O defensor é um dos jogadores mais importantes do Glorioso nesta campanha histórica que o time vem fazendo. De acordo com o "SofaScore", o camisa 34 é o líder em ações defensivas (182) e cortes (121) no Campeonato Brasileiro.

Adryelson foi anunciado pelo Botafogo em julho do ano passado e, desde a sua estreia, passou a ser adorado pela torcida alvinegra. No Brasileirão de 2023, em 19 jogos, o zagueiro de 1,82m venceu 69% dos duelos aéreos e cometeu somente 11 faltas.

Além disso, fez 38 interceptações, sendo o segundo melhor do torneio até o momento, e sofreu apenas sete dribles, o que mostra que também vai bem nos duelos pelo chão. Ele e Víctor Cuesta se complementam na zaga do Alvinegro. Enquanto Adryelson é o maior responsável por brigar em cima, o argentino tem ótimo desarme e saída de bola.

Os botafoguenses, inclusive, esperavam que o zagueiro fosse convocado por Fernando Diniz para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro, nos dias 8 e 12. Entretanto, o técnico preferiu convocar Nino, Ibañez, Gabriel Magalhães e Marquinhos.