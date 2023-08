Adversário do Botafogo na Copa Sul-Americana, Defensa y Justicia não joga desde o início do mês; entenda

Rio - Líder do Brasileirão de forma isolada, o Botafogo agora vira a chave e passa a focar no primeiro jogo da decisão pela fase quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos. Pela frente, um adversário que pode sentir a falta de ritmo de jogo. O Defensa y Justicia, da Argentin, não entra em campo desde o jogo de volta das oitavas.

A última partida da equipe argentina foi no dia 8/8, na vitória por 1 a 0 sobre o Emelec, do Equador, no Estádio Diego Armando Maradona, casa do Argentinos Juniors - o Defensa não pode mandar seus jogos no mata-mata da Sul-Americana no "Tito" Tomaghello devido à capacidade mínima indicada pela Conmebol. Contra o Botafogo, a volta será no Estádio Florencio Sola, que pertence ao Banfield.

O espaçamento no calendário se deu porque a primeira fase do Campeonato Argentino se encerrou no fim de julho, e sua estreia na Copa da Liga Profissional, a segunda parte do torneio, que seria contra o Godoy Cruz, precisou ser adiada. O Defensa y Justicia, fará o primeiro jogo contra o Platense, fora de casa, já pela segunda rodada da competição.

Na Sul-Americana, a equipe comandada por Julio Vaccari liderou o Grupo F com 15 pontos, ficando à frente de América-MG, Millionarios-COL e Peñarol-URU.