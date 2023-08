Sauer torce por título do Botafogo no Campeonato Brasileiro: 'Merecem demais'

Rio - O Botafogo acertou, na última semana, o empréstimo do meia Gustavo Sauer ao Rizespor, da Turquia . O antigo camisa 10 havia recusado algumas propostas para deixar o clube mas, dessa vez, cedeu mesmo com a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. De longe, o meia fica na torcida pelos companheiros para que levantem a taça.

"O Botafogo é muito especial e merece demais estar vivendo esse momento. Eu tenho muito orgulho da equipe e de todo o esforço que todos fizeram para poder chegar onde chegaram. Esta mudança não está sendo fácil para mim, pois foram criadas expectativas de grandes conquistas. Porém, creio que será importante por proporcionar novas oportunidades", disse Sauer, em entrevista ao GE.

"Me sinto muito honrado por ter feito parte deste time. Torço muito pela conquista desse título, e tenho certeza que eles irão conseguir", completou.

Gustavo Sauer foi contratado pelo Botafogo no fim da primeira janela de transferências do ano passado, mas sofreu com lesões e não correspondeu às expectativas. O Alvinegro pagou cerca de R$ 10 milhões para contratá-lo. Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, marcou sete gols e deu três assistências em 27 jogos.