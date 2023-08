Cauteloso, Botafogo tem exemplo negativo de Diniz como modelo a evitar para buscar título da Série A

Rio - O Botafogo lidera o Brasileirão com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, a possibilidade de título é de 90%, porém, a cautela faz parte do elenco alvinegro. O exemplo negativo do São Paulo, comandado por Fernando Diniz, em 2020, é um modelo de que nada está decidido no futebol, antes que o fim chegue.

"Todo jogo a gente entra para ganhar. O Campeonato Brasileiro é muito dinâmico. Recentemente, o São Paulo do (Fernando) Diniz tinha uma gordura, faltando poucas rodadas, e acabou não levando o título. Então, trabalhamos assim. Nenhum jogo a gente entra pensando que tem gordura para queimar. Sempre queremos os três pontos, até porque qualquer tropeço, os adversários estão criando vida", afirmou o atacante Victor Sá no último sábado.

No atual elenco do Botafogo, Tchê Tchê fez parte do grupo do clube paulista naquela temporada. Naquela ocasião, o São Paulo chegou a abrir 7 pontos de vantagem já no segundo turno do Brasileiro, porém, acabou vendo sua diferença para os outros clubes ser exterminada. No fim, o clube paulista terminou a competição na quarta colocação.

Atualmente, o Botafogo tem 48 pontos em 20 jogos. O clube carioca conquistou 15 vitórias, empatou três jogos e perdeu apenas duas vezes. A campanha alvinegra tem 80% de aproveitamento até o momento.