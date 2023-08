Tratamento de Tiquinho evolui, e Botafogo projeta retorno de artilheiro contra o Flamengo

Rio - Principal destaque do Botafogo na temporada, o atacante Tiquinho Soares, de 32 anos, está mais próximo de voltar aos gramados. De acordo com informações do portal "GE", o tratamento no goleador vem evoluindo positivamente, e o jogador poderá voltar a jogar no clássico contra o Flamengo, no próximo dia 3.

Caso realmente volte contra o Rubro-Negro, Tiquinho Soares se recuperará com menos de um mês do estiramento no ligamento colateral medial sofrido contra o Cruzeiro, no último dia 6. A previsão era que o atacante ficasse cinco semanas fora, porém, o goleador surpreendeu na recuperação.

Tiquinho Soares é o grande destaque do líder do Brasileiro, sendo o artilheiro da competição com 13 gols. Na atual temporada, ele entrou em campo em 38 jogos, fez 25 gols e deu sete assistências.