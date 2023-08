Gabriel Pires retorna, e Mateo Ponte será opção pela primeira vez no duelo do Botafogo com o Defensa y Justicia

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O duelo será nesta quarta-feira (23), às 19h, no Estádio Nilton Santos. Gabriel Pires e Mateo Ponte aparecem como opção para Bruno Lage. Já Eduardo, um dos principais jogadores da equipe, será poupado e não irá para o confronto.

Gabriel Pires teve um bom início de temporada com a camisa do Botafogo, mas lesionou a panturrilha no clássico contra o Fluminense, em maio, e não entra em campo há três meses. Mateo Ponte, lateral-direito uruguaio comprado pelo Alvinegro recentemente, foi relacionado pela primeira vez.

Para a partida contra o Bahia, no próximo final de semana, pelo Brasileirão, Bruno Lage não terá Tchê Tchê e Di Plácido à disposição. Com isso, Gabriel Pires, que foi bastante utilizado pelo treinador no Benfica, e Mateo Ponte, podem aparecer na equipe titular.

Confira a lista completa:

Goleiros - Gatito Fernández, Igo Gabriel e Lucas Perri

Zagueiros - Adryelson, Philipe Sampaio e Víctor Cuesta

Laterais - Di Plácido, Hugo e Mateo Ponte

Volantes - Danilo Barbosa, JP Galvão, Marlon Freitas e Tchê Tchê

Meias - Diego Hernández, Gabriel Pires, Lucas Fernandes e Raí

Atacantes - Diego Costa, Janderson, Júnior Santos, Luis Henrique, Matheus Nascimento, Matías Segovia e Victor Sá