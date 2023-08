Com promessa de casa cheia, Botafogo abre venda para o público geral para duelo com o Bahia

Rio - A torcida do Botafogo promete fazer mais uma grande festa no Nilton Santos. No domingo, às 16h, o Alvinegro recebe o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 20 mil ingressos vendidos somente para sócios, a venda foi aberta para o público geral na manhã desta quarta-feira.

Com a boa fase da equipe dentro de campo, os botafoguenses vêm fazendo sua parte nas arquibancadas. Tanto no Nilton Santos, quanto nos setores visitantes ao redor de todo o país, os torcedores têm comparecido em peso. Para o duelo do próximo final de semana, restam ingressos somente para a Norte e a Oeste Superior.

O Botafogo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. São 11 de vantagem para o segundo colocado, Palmeiras. Já o Bahia ocupa o 16º lugar, com 21. O Glorioso ainda não tropeçou jogando como mandante na competição. São dez jogos e dez vitórias.