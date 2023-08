Gabriel Pires comemora volta ao gramados com gol em empate do Botafogo: 'Me senti bem'

Rio - Após três meses afastado por lesão na panturrilha esquerda, o meia Gabriel Pires retornou na noite desta quarta-feira (23) e marcou o gol do Botafogo no empate em 1 a 1 com o Defensa y Justicia , pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogador celebrou a boa volta aos gramados, mas lamentou o resultado frustrante dentro de casa.

"Criamos mais ocasiões que eles, com certeza tínhamos que sair daqui com a vitória. No futebol acontece isso, nem sempre é justo. Em relação à minha volta, não foi o resultado que eu queria, mas me senti bem, confortável, pude fazer um gol e ajudar o time, que é o mais importante. É seguir em frente, vamos lá porque está tudo em aberto ainda", disse, após o jogo, em entrevista à "Paramount+".

A volta do meia foi muito comemorada pelo técnico Bruno Lage, com quem trabalhou no Benfica (POR). Ele, que é um do destaques da temporada, celebrou o reencontro no Botafogo.

"É uma pessoa que eu já conhecia, tenho uma relação boa com ele, pudemos trabalhar juntos e conquistar coisas juntos. É uma pessoa da qual gosto muito, da qual tenho um apreço muito grande, fico feliz de trabalhar de novo com ele."

A partida de volta entre as equipes está marcada para às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira (30), no Estádio Florencio Sola. Uma vitória simples leva o Alvinegro às semifinais. Antes, o Glorioso encara o Bahia, no domingo, novamente no Nilton Santos, pela 21ª rodada do Brasileirão.