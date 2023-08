Bruno Lage vê empate injusto e elogia atuação do Botafogo: 'Muito superiores'

Rio - O técnico Bruno Lage elogiou a exibição do Botafogo e lamentou o empate em 1 a 1 diante dos argentinos do Defensa y Justicia nesta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para o português, o Glorioso merecia largar em vantagem no confronto.

"É um resultado muito injusto pelo que os atletas fizeram, fomos muito superiores ao nosso adversário durante os 80 minutos, tivemos várias oportunidades no primeiro e no segundo tempos para ter outro desfecho que não esse. Tivemos um desempenho sólido até o cansaço cair", disse Lage.

Apesar da escalação alternativa, o Botafogo teve controle de grande parte do duelo e cedeu o empate em uma falha de Gatito Fernández, aos 32 minutos do segundo tempo, após rebote cedido nos pés do lateral-direito Tripichio. Agora, uma vitória simples no jogo de volta garante a equipe contra LDU ou São Paulo.

"Fico satisfeito porque os jogadores correram, lutaram, fizeram um jogo sólido, com consistência na posse de bola. Sobre a volta, os jogos são sempre difíceis, a sequência assim obriga. Era uma boa equipe, que nos obrigou a correr, mas vamos convencidos que podemos fazer um bom jogo na Argentina."

Em um momento, quando questionado sobre a insistência em não ir com força máxima mesmo em meio à chance de título continental, Bruno Lage destacou a dificuldade de encontrar o chamado "11 ideal" devido aos obstáculos no Brasileirão.

"Desde que cheguei, nunca consegui escalar o time “ideal”. Contra o Santos, foi o Cuesta suspenso, depois o Adryelson, depois o Marçal, Eduardo também esteve lesionado, perdemos o Tiquinho e a equipe tem tido capacidade de dar a resposta. Por isso, olhei para eles e tentei tirar o melhor de cada um. O Danilo já foi titular, o Gatito já foi titular, o Júnior (Santos)… E temos que encontrar soluções para os lados, o Marçal está machucado, e o Di Placido está suspenso (diante do Bahia)", finalizou.

A partida de volta entre as equipes está marcada para às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira (30), no Estádio Florencio Sola. Antes, o Glorioso encara o Bahia, no domingo, novamente no Nilton Santos, pela 21ª rodada do Brasileirão.