Botafogo: Gatito e Cuesta contam o que aconteceu no lance do gol do Defensa y Justicia

Rio - Na noite da última quarta-feira, 23, o Botafogo teve um amargo empate com o Defensa y Justicia em 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O Alvinegro abriu o placar na etapa complementar, com Gabriel Pires, e era superior na partida. Entretanto, num lance confuso de Gatito - que também envolveu Cuesta - a equipe argentina não perdoou e deu números finais ao confronto.

Nicolás Tripicchio não desperdiçou a chance que teve e marcou para o @ClubDefensayJus diante do @Botafogo no duelo de ida das Quartas de Final: 1-1!#Sudamericana #GrandeConquista pic.twitter.com/j0eQgDdUSO — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 24, 2023

O empate do Defensa y Justicia veio aos 33 minutos do segundo tempo. Nicolás Fernández teve espaço e finalizou de fora da área. Gatito espalmou para dentro, e Tripichio ficou com o rebote. Na primeira tentativa do jogador, o goleiro salvou com o joelho, mas a bola rebateu em Cuesta e sobrou novamente para Tripichio, que não voltou a desperdiçar a oportunidade. Em conversa com os jornalistas na zona mista do Nilton Santos, Gatito esclareceu o que buscou fazer no lance do primeiro chute do jogador argentino.

"Eu tentei espalmar para o lado, para a lateral, mas não consegui. A bola veio difícil, o campo também é muito mais rápido. Não consegui pegar o rebote", contou o goleiro.

Após Gatito, Cuesta parou na zona mista e concedeu entrevista. Na conversa com os jornalistas, o zagueiro também falou sobre o lance e explicou que não conseguiu sair da bola após a segunda defesa do goleiro.

"A bola bate muito rápido. Quando o Gatito faz a segunda defesa, a bola vem muito rápida, e eu não consegui sair. Acabou batendo no meu pé e sobrando para o atacante do Defensa y Justicia", disse Cuesta.

Em tempo: os dois times voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, 30, às 19h (de Brasília), no Estadio Florencio Solá. Qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.