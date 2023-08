Torcedores do Botafogo esgotam ingressos para confronto com o Bahia no próximo fim de semana

Rio - Os torcedores do Botafogo prometem fazer mais uma grande festa no Estádio Nilton Santos. Os ingressos para a partida com o Bahia, no domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram esgotados. As vendas para o público geral abriram na última quarta-feira pela manhã e, à noite, acabaram todas as entradas.

O Glorioso faz uma campanha perfeita dentro de casa até aqui no Brasileirão. São dez jogos e dez vitórias, com 23 gols marcados e somente três sofridos. O Bahia, por outro lado, venceu somente um jogo como visitante - contra o Vasco, em São Januário.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo quer manter ou até aumentar a distância para o segundo colocado, Palmeiras. Atualmente, são 11 pontos de frente. Já o Tricolor de Aço busca se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, ocupa o 16º lugar, com o mesmo número de pontos somados pelo 17º, o Santos, com 21.