Botafogo x Bahia tem ingressos esgotados, e vendas para clássico com o Flamengo começam

Rio - O Estádio Nilton Santos terá casa cheia mais uma vez para o duelo do Botafogo com o Bahia, no domingo (27), às 16h (de Brasília). Nesta quinta (24), o Glorioso anunciou que os ingressos para a partida estão esgotados.

Sendo assim, o Glorioso decidiu abrir as vendas para o clássico com o Flamengo, marcado para o dia 2 de setembro, às 21h (de Brasília), também no Nilton Santos. Os sócios do clube poderão comprar os ingressos a partir de R$ 20. Os valores para o público geral serão divulgados somente na próxima terça-feira (29), às 10h (de Brasília), quando serão iniciadas as vendas para o público geral de forma online.

Ordem de venda de ingressos:

Plano Glorioso (24/08 - 10h)

Plano Alvinegro (25/08 - 10h)

Plano Preto (26/08 - 10h)

Plano Branco (27/08 - 10h)

Público Geral - Online (29/08 - 10h)

Público geral - Pontos físicos (30/08 - 10h)

Setores em funcionamento:

Leste Inferior, Leste Superior, Norte, Oeste Inferior e Oeste Superior A e B (Botafogo) / Sul (Visitante)



Valores dos ingressos:

Setor Leste Inferior

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30

Setor Leste Superior

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Setor Norte

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Setor Oeste Inferior

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Setor Oeste Superior A e B

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Tribuna de Honra (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)

CAMISA 7

Plano Glorioso – R$ 200 (Direito a comprar mais dois ingressos por R$ 200)

Plano Alvinegro – R$ 240

Plano Preto – R$280

Plano Branco – R$320