Vendido ao Bahia, Kanu se despede do Botafogo: 'Eternamente grato'

Rio - O Bahia anunciou na última terça-feira (23) a compra em definitivo do zagueiro Kanu, de 26 anos, que antes estava emprestado pelo Botafogo. O jogador, que foi revelado pelas categorias de base do Alvinegro, se despediu do clube por meio de suas redes sociais.

“Hoje me despeço oficialmente desse clube ao qual eu serei eternamente grato e sempre estará em meu coração onde quer que eu esteja. Muito feliz em ver o crescimento notório do clube e por ter feito parte desse processo. Sempre disse que queria sair pela porta da frente e com a consciência tranquila, tivemos momentos tristes, muito mais momentos felizes e a certeza que sempre trabalhei e respeitei esse clube da maneira correta”, escreveu Kanu.

“Fica aqui meu agradecimento a todos os funcionários que abriram as portas pra mim, um menino sonhador 10 anos atrás, e a essa grande torcida. Hoje se encerra de fato esse grande ciclo. Muito obrigado!”, complementou.

Kanu estava emprestado ao Bahia, com uma opção de compra de 2,2 milhões de euros (11,6 milhões de reais) por 90%. Porém, o Tricolor de Aço negociou essa cláusula com o Botafogo e chegou ao acordo 1,8 milhão de euro (R$ 9,5 milhões) para ter 100% do zagueiro. Nesta temporada, o defensor, que é capitão da equipe, disputou 34 jogos pelo clube de Salvador.

Kanu foi um dos destaques da campanha do título da Série B do Botafogo em 2021. Pelo Alvinegro, o zagueiro jogou 138 partidas e marcou quatro gols.