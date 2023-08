Kayque se recupera de contusão e viaja para a Bélgica para assinar com clube de John Textor

Rio - O volante Kayque, do Botafogo, está recuperado de uma lesão no menisco do joelho direito e viajará nos próximos dias para a Bélgica para assinar contrato com o RWD Molenbeek, clube de John Textor do país europeu. As informações são do "ge".

Kayque ficará no clube belga por empréstimo até junho do ano que vem. O volante passou por uma artroscopia, e fez seu processo de recuperação todo no Rio. O objetivo do empréstimo é dar mais minutagem para Kayque. Com bastante jogadores na posição no Botafogo, como Marlon Freitas, Tchê Tchê e Danilo Barbosa, o volante enxerga a oportunidade com bons olhos, até por ser sua primeira experiência no futebol europeu.



No RWD Molenbeek, Kayque será treinado por Cláudio Caçapa, técnico interino do Botafogo após a saída de Luís Castro para o Al-Nassr e antes da chegada de Bruno Lage. Além disso, ele se juntará a outros jogadores pertencentes ao Alvinegro: Del Piage, Sebastian Joffre, Barreto e Luis Segovia.