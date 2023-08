Botafogo anuncia parcial de ingressos comercializados para o jogo contra o Flamengo

Rio - Nesta sexta-feira, 25, o Botafogo anunciou que dez mil sócios já garantiram ingressos para o jogo diante do Flamengo. Vale lembrar que, por ora, apenas quem tem o plano Glorioso ou o plano Alvinegro pode adquirir as entradas.

A comercialização de ingressos para o clássico terá a seguinte ordem de prioridade: Plano Glorioso (24/08 - 10h); Plano Alvinegro (25/08 - 10h); Plano Preto (26/08 - 10h); Plano Branco (27/08 - 10h); Público Geral - Online (29/08 - 10h); Público geral - Pontos físicos (30/08 - 10h).

Em tempo: Botafogo e Flamengo medirão forças no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h, no sábado da próxima semana. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.